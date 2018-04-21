Саснович вывела Беларусь вперёд в матче со Словакией в Кубке Федерации

Сборная Беларуси с победы начала матч с командой Словакии в плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации. Александра Саснович в двух упорных сетах оказалась сильнее Яны Чепеловой — 7:6, 7:5. 24-летняя минчанка, занимающая 56-е место в рейтинге WТА, сделала 2 эйса, 11 двойных ошибок, 5 брейков, 29 виннеров и 46 невынужденных ошибок. Чепелова активно выиграла 14 розыгрышей при 34 собственных неточностях.

Следующими на корт выйдут Арина Соболенко и Виктория Кужмова. Встреча проходит в Минске на харде.