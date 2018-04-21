Макарова уступила Остапенко, счёт в матче Россия — Латвия стал равным

Россиянка Екатерина Макарова во втором поединке матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации Россия — Латвия в Ханты-Мансийске уступила Елене Остапенко со счётом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Екатерина сделала 4 эйса, 6 двойных и 10 невынужденных ошибок, а также 11 виннеров и 2 брейка. Елена 7 раз подала навылет при 5 двойных. Кроме того, в её активе 4 брейка, 23 виннера при 14 невынужденных.

Ранее Анастасия Павлюченкова одолела Анастасию Севастову. Таким образом, счёт в противостоянии стал равным — 1-1.