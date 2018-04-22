Россия впервые с 1997 года сыграет в региональной зоне Кубка Федерации

В результате поражения от сборной Латвии в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации российская команда в сезоне-2019 впервые с 1997 года будет выступать в региональной зоне соревнований — европейско-африканской. В Кубке Федерации на этом уровне команды делятся на группы по три-четыре команды и проводят несколько матчей подряд в одном городе. Каждая встреча состоит из трёх матчей — две одиночки и пара. Затем победители двух групп встречаются друг с другом за право сыграть в плей-офф второй Мировой группы.



Латвия впервые при нынешнем формате (с 1995 года, когда появилась вторая Мировая группа, а матчи в элитном дивизионе стали играться до трёх побед) выступит на уровне выше региональной зоны. В 1993 и 1994 годах Латвия играла в Мировой группе, но тогда в ней было 32 и 16 команд соответственно.