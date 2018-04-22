Россия проиграла Латвии и вылетела в региональную зону Кубка Федерации

Сборная России потерпела поражение в матче плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации со сборной Латвии со счётом 1-3. В четвёртом поединке противостояния Екатерина Макарова уступила Анастасии Севастовой в двух партиях — 2:6, 5:7. Во втором сете Макарова вела со счётом 5:3.

Игра продолжалась 1 час 19 минут. Севастова выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Макаровой две двойные и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Подач навылет у Екатерины не было.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Россиянки в следующем сезоне будут играть в первой группе региональной зоны — Европа/Африка. Латвия же выступит во второй Мировой группе.