Рублёв занял третью позицию в чемпионской гонке U21

Россиянин Андрей Рублёв поднялся на третью строчку в чемпионской гонке U21, американец Райлли Опелка — на 10-ю. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 23 апреля

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 1285.

2 (2). Тейлор Фритц (США) — 486.

3 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 440.

4 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 433.

5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 370.

6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 325.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 299.

8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 198.

9 (9). Майкл Ммо (США) — 163.

10 (12). Райлли Опелка (США) — 152.