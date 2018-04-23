Рублёв занял третью позицию в чемпионской гонке U21

Россиянин Андрей Рублёв поднялся на третью строчку в чемпионской гонке U21, американец Райлли Опелка — на 10-ю. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 23 апреля
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 1285.
2 (2). Тейлор Фритц (США) — 486.
3 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 440.
4 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 433.
5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 370.
6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 325.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 299.
8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 198.
9 (9). Майкл Ммо (США) — 163.
10 (12). Райлли Опелка (США) — 152.
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