М. Брайан: Мате, тебе лишь 24. У тебя будет много шансов победить в Монте-Карло

Американец Майк Брайан поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. В финале он в дуэте со своим братом Бобом обыграл австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича — 7:6 (7:5), 6:3.

«Оливер и Мате проделали отличную работу на этой неделе. Они здорово начали сезон. Мате, тебе, кажется, 24 года. Ты впервые играл в Монте-Карло. Мы же с братом выступаем здесь уже 20 лет, на следующей неделе нам исполнится 40. Так что у тебя будет ещё много шансов победить здесь», — цитирует Брайана официальный сайт тура.

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