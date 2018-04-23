Кирьос обсудит свою травму с Хьюиттом

Австралийский теннисист Ник Кирьос намеревается встретиться с легендарным игроком Ллейтоном Хьюиттом и тренером сборной Австралии на Кубке Дэвиса Джэйсоном Столтенбергом. Кирьос обсудит с Хьюиттом и Столтенбергом свою травму локтя, сообщает Tennis World USA.

Из-за повреждения австралиец может пропустить весь сезон турниров на грунте. Кирьос уже отказался от участия в турнирах в Эшториле (Португалия) и Риме (Италия). Его участие в «Роллан Гарросе» находится под вопросом.

Сам Кирьос может отказаться от турниров на грунте, чтобы лучше подготовиться к старту сезона турниров на траве. Австралиец неоднократно говорил, что он предпочитает травяное покрытие, которое больше подходит для его агрессивной манеры игры.