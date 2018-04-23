Халеп: в Кубке Федерации необходимо приспосабливаться к любым ситуациям

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над швейцаркой Патти Шнидер в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Поединок завершился в пользу первой ракетки мира со счётом 6:2, 6:1, что позволило румынкам обеспечить себе место в Мировой группе.



«По правде говоря, я немного нервничала, поскольку давно не практиковалась с левшой. Впрочем, на таком уровне необходимо приспосабливаться к любым ситуациям. Я просто хотела сосредоточиться на своей игре и пыталась заставить соперницу бегать из одного угла в другой», — цитирует румынку официальный сайт Кубка Федерации.



39-летняя Шнидер провела первый матч за сборную Швейцарии с 2011 года.

Халеп разгромила Шнидер и вернула сборную Румынии в Мировую группу КФ