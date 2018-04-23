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Лидер посева Пуи стартует на турнире в Будапеште матчем с Миллманом

Лидер посева Пуи стартует на турнире в Будапеште матчем с Миллманом
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Джон Миллман вышел во второй круг турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв представителя Молдавии Раду Албота со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Миллман трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Венгрии Миллман поспорит с представителем Франции Люкой Пуи, посеянным под первым номером.

Будапешт 2018. 1-й круг
23 апреля 2018 года, понедельник. 12:10 МСК
Джон
Миллман
Раду
Албот
6:4 7:5
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