Лидер посева Пуи стартует на турнире в Будапеште матчем с Миллманом

Австралийский теннисист Джон Миллман вышел во второй круг турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв представителя Молдавии Раду Албота со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Миллман трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Венгрии Миллман поспорит с представителем Франции Люкой Пуи, посеянным под первым номером.