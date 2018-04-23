Шарапова: у меня сейчас нет былой уверенности в собственных силах

Российская теннисистка Мария Шарапова перед стартом турнира в Штутгарте рассказала о своём состоянии и подготовке.

«Я не знаю, что имелось в виду (когда Мартина Навратилова сказала, что соперницы больше не боятся Шарапову. – Прим. «Чемпионата»). Но то, что происходит до игры и во время неё, совершенно различные вещи. И важно то, как ты играешь.

Сейчас я не так уверена в своих силах, как раньше. Уверенность в себе – довольно странная штука. Нужно очень много времени, чтобы поверить в свои силы, зато пропасть это чувство может очень быстро. И не только в теннисе, но и в других сферах жизни. В прошлом году было лишь несколько матчей, в которых, как мне казалось, всё шло идеально. Тогда я была полностью в себе уверена.

На корте находишься только ты и твоя соперница, за вами наблюдает несколько тысяч человек. Давление, с которым мы сталкиваемся на корте, очень высоко. Поэтому чувства, которые мы испытываем, когда выигрываем турниры и получаем трофеи, абсолютно невероятные», — цитирует Шарапову Tennis Magazin.

Мария Шарапова готовится к грунтовому сезону и свадьбе? У Марии Шараповой – новые романтические отношения с миллионером Александром Гилксом, но это не мешает ей готовиться к грунтовому сезону.