Ивахненко разгромила Дарт в финале квалификации турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Валентина Ивахненко вышла в основную сетку турнира в Стамбуле (Турция). В финале квалификации она не отдала ни одного гейма представительнице Великобритании Хэрриет Дарт — 6:0, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту. Валентина совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

Имя первой соперницы Ивахненко в основной сетке турнира в Стамбуле станет известно позже. Соревнования завершатся 29 апреля.