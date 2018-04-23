Пучек: сборная Беларуси всегда будет бороться за победу в Кубке Федерации

Капитан сборной Беларуси в Кубке Федерации Татьяна Пучек прокомментировала победу над Словакией (3-2) в плей-офф Мировой группы.



«Мы очень довольны тем, что продолжим выступать в Мировой группе турнира. Сборная Беларуси одержала важную победу над хорошим противником. В прошлом сезоне команда была близка к завоеванию титула, мы всегда будем бороться за трофей. В последнее время результат наших матчей зависит от парной игры. Думаю, команда адаптировалась к ситуациям, когда необходимо играть под давлением», — приводит слова Пучек официальный сайт Кубка Федерации.

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