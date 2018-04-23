Халеп: всегда говорила, что мечтаю играть в КФ на самом высоком уровне

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась впечатлениями от выступления в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации со Швейцарией. Первая ракетка мира принесла команде два очка и помогла ей вернуться в Мировую группу.



«Я всегда говорила, что мечтаю играть в Кубке Федерации на самом высоком уровне. Если это произойдёт, я стану самым счастливым человеком. Кубок Федерации несколько отличается от других турниров, но он очень важен. Приезжая в сборную, я буду полностью концентрироваться на игре и постараюсь сделать всё, чтобы помочь команде победить», — цитирует Халеп пресс-служба турнира.

Халеп разгромила Шнидер и вернула сборную Румынии в Мировую группу КФ