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Халеп: всегда говорила, что мечтаю играть в КФ на самом высоком уровне

Халеп: всегда говорила, что мечтаю играть в КФ на самом высоком уровне
Теннис / Кубок Федерации

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась впечатлениями от выступления в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации со Швейцарией. Первая ракетка мира принесла команде два очка и помогла ей вернуться в Мировую группу.

«Я всегда говорила, что мечтаю играть в Кубке Федерации на самом высоком уровне. Если это произойдёт, я стану самым счастливым человеком. Кубок Федерации несколько отличается от других турниров, но он очень важен. Приезжая в сборную, я буду полностью концентрироваться на игре и постараюсь сделать всё, чтобы помочь команде победить», — цитирует Халеп пресс-служба турнира.

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В финале Кубка Федерации сыграют самые титулованные сборные — США и Чехии, а Россия, уступив Латвии, опустилась в региональную зону.
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