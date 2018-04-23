Видеообзор матча Пэр — Джарри на турнире в Барселоне

Француз Бенуа Пэр вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания). В стартовом матче он обыграл чилийского спортсмена Николаса Джарри со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. Пэр выполнил 10 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и 3 раза взял чужую подачу. На счету Джарри 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта.



Следующим соперником Пэра станет пятый сеяный, испанец Пабло Карреньо-Буста. Пабло, как и все 16 сеяных на этом турнире, пропускает первый раунд соревнований.

Посмотреть видеообзор матча Пэр — Джарри можно на «Чемпионате».