Циципас обыграл Муте и встретится со Шварцманом в Барселоне

Грек Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Барселоне, уверенно обыграв француза Корентена Муте (Q) — 6:4, 6:1.



Поединок продолжался 1 час 28 минут. Циципас выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Муте 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Ни эйсов, ни двойных у него не было. Во втором круге Циципас сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом (7).



Также во второй раунд пробился испанец Гильермо Гарсия-Лопес, на двух тай-брейках победивший японца Юити Сугиту — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Его следующим соперником станет другой японец — Кей Нисикори (14).

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