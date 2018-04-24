Зигемунд: все говорили, что мне следует вернуться к турниру в Штутгарте

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, восстановившаяся после разрыва передней крестообразной связки колена, рассказала, какими получились 10 месяцев лечения, и призналась, что не ставила перед собой цель вернуться в тур к соревнованиям в Штутгарте.

«Это были долгие 10 месяцев. Я делала другие замечательные вещи помимо спорта и тенниса, но также много работала над восстановлением. В любом случае было приятно заняться чем-то другим и не думать всё время о своём состоянии.

Все говорили, что мне следует вернуться к турниру в Штутгарте. Да, это мой домашний турнир, и я победила здесь в прошлом году. Но я не думала об этом. Я просто хочу быть здоровой. Я не ставила перед собой дедлайна. Сейчас я чувствую, что готова к грунтовым турнирам. Моё выступление в Чарльстоне показало, что я на правильном пути", — цитирует Зигемунд WTA Insider.