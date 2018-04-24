Хачанов и Шварцман взяли всего 3 гейма в матче с лидерами посева в Барселоне

Российский теннисист Карен Хачанов и представитель Аргентины Диего Шварцман не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Барселоне в парном разряде. На старте соревнований они проиграли лидерам посева поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.

За выход в полуфинал соревнований в Барселоне Кубот и Мело поспорят с победителями матча Хауме Мунар (Испания) / Томми Робредо (Испания) — Айсам-Уль-Хак Куреши (Пакистан) / Жан-Жюльен Роже (Нидерланды).