Соболенко проиграла Херцог на старте турнира в Стамбуле

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко не смогла пробиться во второй круг на турнире в Стамбуле (Турция). В стартовом матче она уступила представительнице Словении Полоне Херцог со счётом 2:6, 5:7.



Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Соболенко, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 эйса, допустила 9 двойных ошибок и упустила 8 брейк-пойнтов. На счету Херцог 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 9 упущенных брейк-пойнтов.



Во втором круге Херцог встретится с победительницей матча Иппек Оз (Турция, WC) – Катерина Бондаренко (Украина).

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.