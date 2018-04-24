Векич: надеюсь, А. Радваньска быстро вернётся в строй

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала победу над Агнешкой Радваньской (3) в стартовом круге турнира в Стамбуле. Полька снялась в ходе матча при счёте 1:6, 0:2.



«Я довольна тем, как играла. Думаю, что начала встречу в правильном ключе. Действовала агрессивно, хорошо подавала и пыталась измотать соперницу. Очень жаль, что Агнешка завершила матч досрочно по причине болей в спине. У меня было нечто подобное несколько недель назад. Надеюсь, что Радваньска быстро вернётся в строй. Я никогда не жду от себя чего-то сверхъестественного на грунтовом покрытии, но сегодня всё сложилось неплохо», — приводит слова Векич пресс-служба WTA.



За выход в четвертьфинал соревнований Векич поспорит с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).

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