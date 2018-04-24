Возняцки: матч с Александровой получился непростым

Датчанка Каролина Возняцки (1) прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:2, 6:2 в первом круге на турнире в Стамбуле.



«Матч получился непростым. Первый поединок на грунтовом покрытии всегда даётся нелегко, но я довольна итоговой победой. Сейчас для меня очень важно обрести игровой ритм. Предстоящие матчи и турниры рассматриваются в качестве подготовки к «Ролан Гаррос». Я хочу подойти к этим соревнованиям в хорошем состоянии», — цитирует вторую ракетку мира официальный сайт WTA.



В следующем раунде победительница Australian Open встретится либо с итальянкой Сарой Эррани, либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.