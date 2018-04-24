Джокович: я готов выиграть ещё несколько турниров «Большого шлема»

Серб Новак Джокович на пресс-конференции перед началом выступления на турнире в Барселоне рассказал о своих задачах.
«Каждый теннисист хочет выигрывать крупные турниры и самые престижные соревнования в нашем виде спорта — турниры „Большого шлема“. Я много раз выигрывал соревнования Grand Slam, особенно когда был в своей лучшей форме. Сейчас я вновь чувствую себя отлично и готов выиграть ещё несколько турниров „Большого шлема“», — сказал Джокович.
Во втором круге турнира в Барселоне Джокович сыграет со словаком Мартином Клижаном.
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.