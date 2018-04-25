Контавейт: я вернулась в игру, находясь в достаточно сложной ситуации

Эстонка Анетт Контавейт не скрывала эмоций после победы в напряжённом поединке с француженкой Кристиной Младенович в первом круге на турнире в Штутгарте. 22-летняя уроженка Таллина выиграла со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Матч длился 3 часа 10 минут. Во втором сете Контавейт была близка к поражению, но отыграла два матчбола.



«Я не думала о счёте, а просто старалась сражаться в каждом розыгрыше. На мой взгляд, это был отличный поединок. Очень рада, что смогла вернуться в игру, находясь в достаточно сложной ситуации. Приятно, что мне удалось попасть во второй круг. В Штутгарте особенный корт, я чувствую себя здесь превосходно. Здорово, что мне удалось переломить ход игры и одержать итоговую победу», — цитирует уроженку Таллина официальный сайт WTA.



Во втором круг Контавейт встретится с немкой Анжеликой Кербер, ранее обыгравшей чешку Петру Квитову (8).

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