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Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле, победив Крунич

Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле, победив Крунич
Теннис / WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция), в двух партиях обыграв представительницу Сербии Александру Крунич со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Мария 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Саккари поспорит с представительницей Нидерландов Аранчей Рус (Q). Турнир завершится 29 апреля.

Стамбул 2018. 2-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 12:35 МСК
Александра
Крунич
Мария
Саккари
3:6 1:6
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