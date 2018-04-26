Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле, победив Крунич

Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция), в двух партиях обыграв представительницу Сербии Александру Крунич со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Мария 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Саккари поспорит с представительницей Нидерландов Аранчей Рус (Q). Турнир завершится 29 апреля.