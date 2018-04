Селиваненко: проблема договорных игр на начальном уровне есть везде, в РФ тоже

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал данные из доклада The Independent Review of Integrity in Tennis, в котором утверждается, что развитие игорного бизнеса негативно сказывается на профессиональном теннисе и создаёт условия для договорных матчей и коррупции.

«Авторы The Independent Review of Integrity in Tennis пока представили лишь промежуточный доклад, который занял целых 2000 страниц. Перед экспертами стояла задача сделать полную ревизию тенниса на появление негативных явлений. Это полная ревизия всего, что происходит в теннисе, фундаментальный труд.

Была выявлена проблема ставок на турнирах начального уровня. Она действительно существует, и все руководители это признают. Проблема в том, что реально на уровень, когда игрок может себя обеспечивать, выходит очень маленький процент теннисистов. Именно из-за этого есть риск, что на турнирах с маленькими призовыми возможны манипуляции. Авторы доклада привели 12 рекомендаций, которые должны помочь справится с этой проблемой. Все отнеслись очень серьёзно к этому документу и будут следовать этим рекомендациям.

В теннисе есть возможность манипулирования результатом. Но чем выше уровень игрока, чем выше уровень его турниров, тем меньше у него желания участвовать в договорных матчах. Поэтому все рекомендации направлены именно на то, чтобы убрать договорные матчи из турниров начального уровня. Например, прекращение приёма ставок на эти турниры. Также усиление структуры, которая занимается расследованиями подозрительных матчей.

Что касается России, то на начальном уровне эта проблема одинакова во всех странах мира, в том числе и в России. Если посмотреть дела, в которых уже были уличены спортсмены в нечестной игре, и посмотреть их статистику, то там есть представители почти всех стран. К сожалению, есть небольшое число и российских игроков, но их фамилии ничего не скажут простым любителям тенниса.

Доклад The Independent Review of Integrity in Tennis признал наличие проблемы, но на институциональном уровне её нет. Но на начальном уровне она есть. Все руководящие органы мирового тенниса это понимают и серьёзно будут бороться с этой ситуацией», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

