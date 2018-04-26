Дзаламидзе и Калинская одолели Калашникову и Воскобоеву на турнире в Стамбуле

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Анна Калинская вышли в полуфинал турнира в Стамбуле в парном разряде. Они обыграли грузинку Оксану Калашникову и представительницу Казахстана Галину Воскобоеву со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Россиянки допустили 2 двойные ошибки и 4 раза взяли чужую подачу. Их соперницы выполнили 1 подачу навылет и упустили 4 брейк-пойнта.



За выход в финал российский дуэт поспорит с китаянками Лян Чэнь и Чжан Шуай. Этот матч состоится завтра, 27 апреля.