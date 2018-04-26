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Возняцки одержала волевую победу над Эррани во втором круге в Стамбуле

Возняцки одержала волевую победу над Эррани во втором круге в Стамбуле
Теннис / WTA

Датчанка Каролина Возняцки вышла в четвертьфинал турнира категории International в Стамбуле. Первая ракетка соревнований обыграла итальянку Сару Эррани со счётом 5:7, 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. Датчанка выполнила 4 подачи навылет и допустила 4 двойные ошибки, у итальянки 1 эйс и 3 двойные ошибки. Возняцки реализовала 7 брейк-пойнтов из 11, Эррани – 5 из 14.

За выход в полуфинал уроженка Оденсе поспорит с француженкой Полин Пармантье (LD), которая обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 29 апреля.

Стамбул 2018. 2-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 17:10 МСК
Каролина
Возняцки
Сара
Эррани
5:7 6:3 6:3
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