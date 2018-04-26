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Баутиста-Агут обыграл Андухара и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Баутиста-Агут обыграл Андухара и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (8) обеспечил себе место в четвертьфинале турнира в Барселоне после того, как обыграл соотечественника, Пабло Андухара (LL), со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. 15-я ракетка мира выполнил 1 подачу навылет и обошёлся без двойных ошибок. На счету Андухара 2 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта. Баутиста-Агут 5 раз брал чужую подачу, его соперник обошёлся без эйсов.

В четвертьфинале Баутиста-Агут встретится с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 4) – Карен Хачанов (Россия, 16). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Барселона 2018. 3-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 19:10 МСК
Пабло
Андухар
Роберто
Баутиста-Агут
4:6 1:6
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