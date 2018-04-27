Контавейт одолела Павлюченкову в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Эстонка Анетт Контавейт одержала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале турнира категории Premier в Штутгарте (Германия) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.
Поединок продолжался 2 часа 55 минут. Контавейт сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и использовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Павлюченковой 2 подачи навылет, 7 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию этого поединка.
Следующей соперницей Контавейт станет либо латвийка Елена Остапенко (4), либо чешка Каролина Плишкова (5).
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