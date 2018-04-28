Кирьос: Надаль — самый сложный соперник на грунте, Федерер — везде

Австралиец Ник Кирьос провёл серию ответов на вопросы подписчиков в своём «твиттере».



«Самый сложный соперник? Рафа — на грунте, Родж — везде. Любимые турниры? Пожалуй, Australian Open, Уимблдон и US Open. С кем мечтал бы сыграть в паре? С Федерером, Энди Марреем, Джеком Соком, Жо-Вильфридом Цонгой — с любым из них.



Ожидания от себя в данный момент? Они невысоки, с учётом травмы локтя. Я работаю, делаю всё, что могу, но организму требуется определённое время на восстановление.



Самый памятный матч, который я видел? Некоторые матчи Ллейтона Хьюитта были эпичными, я любил смотреть его игры. И один из финалов Федерера с Рафой на Уимблдоне, просто сумасшедшая игра», — написал Кирьос.