Видеообзор матча Надаль — Гоффен на турнире в Барселоне

Испанец Рафаэль Надаль (1) вышел в финал турнира в Барселоне (Испания), уверенно победив бельгийца Давида Гоффена (4) — 6:4, 6:0.



Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Надаль выполнил 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Гоффена 1 подача навылет, 1 двойная и 1 заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

В финале Рафаэль сыграет со Стефаносом Циципасом — греком с русскими корнями, который впервые в карьере пробился в решающий матч турнира ATP. В случае поражения Надаль лишится первой строчки рейтинг-листа.

Посмотреть видеообзор матча Надаль — Гоффен можно на «Чемпионате».