Мама Циципаса: мы очень дружны с родителями Медведева, нет никакого конфликта

Мама греческого теннисиста Стефаноса Циципаса Юлия прокомментировала недавний конфликт сына с россиянином Даниилом Медведевым, случившийся во время турнира в Майами.

«Личные конфликты между игроками не должны переходить ни в какие разборки и уж тем более не должны носить какие-либо мотивы, кроме личных. Я и мой муж очень дружны с родителями Медведева: они у нас ужинают. В последний раз это было 10 дней назад: мы провели два вечера вместе с ними у нас дома. Вот насколько мы далеки от того, что пишет пресса. Практически у каждого игрока – даже у таких великих, как Федерер и Надаль – бывает несдержанность, и ракетки ломают, и чего только ни происходит.

Может быть, это был такой момент в карьере Стёпки, через который ему надо было пройти, выйти на правильный путь и вынести урок. Он уже это сделал, и не надо выставлять его как самого большого врага российского тенниса. Это просто смешно, ведь он наполовину русский. С таким же успехом он мог это всё говорить и по отношению к себе. У него достаточно самоиронии и самокритики», — сказала мама теннисиста в эксклюзивном интервью «Чемпионату».