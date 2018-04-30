«Мы ожидали этот прорыв. Цель – попасть не только в Милан, но и в Лондон»

Блестящий турнирный путь на «пятисотнике» в Барселоне прошёл 19-летний Стефанос Циципас. Он последовательно обыграл таких соперников, как Корентен Муте, Диего Шварцман, Альберт Рамос-Виньолас, Доминик Тим и Пабло Карреньо-Буста, причём не потеряв при этом ни сета. Если до турнира греческий теннисист был на рекордном для себя 63-м рейтинг-листа ATP, а с понедельника будет уже 44-м. В финале соревнования Стефанос сразился с самим Рафаэлем Надалем.
Перед матчем Король грунта высоко отозвался о своём сопернике: «В Монте-Карло Циципас был в одном очке от того, чтобы выиграть сет у Гоффена, а здесь вышел в финал, не уступив ни одной партии. Я видел, как он играл на этой неделе. С таким уровнем тенниса неудивительно, что он вышел в финал. В сетке было много отличных теннисистов, однако с учётом уровня его игры здесь он — лучший финалист из всех возможных». В итоге Циципасу в финале дать бой именитому испанцу не удалось. Надаль победил в двух сетах — 6:2, 6:1, ещё раз всем доказав, что пока на грунте ему равных нет. Но бесплатный урок такого мэтра – дорого стоит!
Несмотря на поражение в финале, Циципас с уверенностью может записать эту неделю в свой актив, ведь он впервые добрался до финала турнира ATP, да ещё и категории 500. Кроме того, он продолжил обращать на себя внимание всё большего числа поклонников тенниса, в том числе российских. Ведь не секрет, что у Стефаноса — российские корни. Его мама Юлия Сальникова – дочь знаменитого советского футболиста Сергея Сальникова – выступала за сборную СССР в Кубке Федерации. На протяжении шести лет она входила в число 10 лучших теннисисток Союза, а затем вышла замуж и переехала в Грецию. Именно там в августе 1998 года появился на свет Стефанос – первый из четверых её детей. Корреспондент «Чемпионата» пообщался с Юлией и задал несколько вопросов о ее сыне — новоявленном игроке топ-50.
— Юлия, ожидали ли вы такой прорыв и то, что он произойдёт именно на турнире в Барселоне?
— Да мы и раньше его ожидали, если говорить об уровне игры. Мы с Апостолосом (отцом Стефаноса и мужем Юлии. – Прим. «Чемпионата»), как тренеры, ещё в Монте-Карло думали, что Гоффен может быть пройдён. К сожалению, Стёпа нас не очень поддержал, но это был ментальный момент. Только ментальный.
— Нет ли у него сейчас головокружения от успехов?
— Нет такого. Он играет на равных, уважает соперников. Это даётся ему потом и кровью, поэтому никакого головокружения от успехов нет. Если бы это было случайно – допустим, соперник плохо сыграл, или были выигранные мячи за счёт ошибок судей, или мячей, задевающие сетку и перелетающих на ту сторону корта – а тут все боролись, никто не хотел ему проигрывать. И тут ещё двойная его заслуга в том, что в такой борьбе он смог выиграть все свои матчи в двух сетах. Он чисто выигрывал, но это стоило ему больших физических и моральных затрат. Если вы внимательно посмотрите матч против Карреньо-Бусты, то увидите, что в какой-то момент у Стёпы были лёгкие проблемы: он держался за живот, за бок. Всё было на грани. Хорошо, что всё завершилось удачно.
— Многие наблюдатели отмечают сходства в манере игры Стёпы и Федерера. Специально ли вы копировали стиль игры Роджера?
— Это невозможно сделать специально, потому что через стиль игры открывается характер человека. Вы ведь не можете специально изменить характер. Он родился с таким характером, у него предрасположенность к этому. Одноручный удар слева – абсолютно естественный его удар. Это было связано ещё и с тем, что в детстве Стёпа не был большим любителем защиты и не очень любил длительные розыгрыши. Он любил импровизацию в игре, а под такое очень хорошо подходит одноручный удар слева.
— Над чем будете работать в ближайшее время?
— Есть над чем. Он только в начале этого пути. Есть и физические моменты, и игра у сетки может быть улучшена. Много над чем.
— В прошлом году Стефаносу немного не хватило, чтобы попасть на турнир в Милане. Есть ли цель там оказаться в этом году?
— У нас есть цель попасть в этом году ещё и в Лондон. Но там посмотрим.
— А на российские турниры собираетесь?
— Очень. В первую очередь – на St. Petersburg Open, потому что в Москве Стёпа был, ещё и не как теннисист, а будучи ребёнком. Он ведь наполовину русский, поэтому он навещал этот город. А потом он играл чемпионаты Европы до 16 лет, которые проходили в Москве. С этим городом его многое связывает. В Санкт-Петербурге он был один раз, летом, и ему очень понравилось. Он впервые увидел белые ночи, они произвели на него неизгладимые впечатления.
— Нельзя не спросить про недавний конфликт после матча в Майами Стёпы и россиянина Даниила Медведева…
— Личные конфликты между игроками не должны переходить ни в какие разборки и уж тем более не должны носить какие-либо мотивы, кроме личных. Я и мой муж очень дружны с родителями Медведева: они у нас ужинают. В последний раз это было 10 дней назад: мы провели два вечера вместе с ними у нас дома. Вот насколько мы далеки от того, что пишет пресса. Практически у каждого игрока – даже у таких великих, как Федерер и Надаль – бывает несдержанность, и ракетки ломают, и чего только ни происходит. Может быть, это был такой момент в карьере Стёпки, через который ему надо было пройти, выйти на правильный путь и вынести урок. Он уже это сделал, и не надо выставлять его как самого большого врага российского тенниса. Это просто смешно, ведь он наполовину русский. С таким же успехом он мог это всё говорить и по отношению к себе. У него достаточно самоиронии и самокритики.
— Ваш второй сын, 17-летний Петрос Циципас, с прошлого сезона уже выступает в Кубке Дэвиса…
— Отвечу искренне, мне нечего скрывать. Мы не собирались Петю выставлять ни за какую сборную. И меньше всего мы собирались, чтобы он играл Кубок Дэвиса. Точнее по юниорам он играл за юношескую сборную Греции, это разумно: он хотел играть чемпионаты Европы, и он на них попадал. На Кубок Дэвиса мы не собирались. К сожалению, нас поставили перед фактом. Оказывается, в Греции есть свои законы, и один из них гласит, что, если игрок национальной команды отказывается выступать за сборную, в том числе на Кубке Дэвиса, он может быть дисквалифицирован от 6 месяцев до 2 лет.
— То есть отказаться было невозможно?
— Да, когда мне это сказали, нам ничего не оставалось. Не хотелось, чтобы наш сын от полугода до двух лет болтался непонятно где. Нас оставили без выбора, пришлось согласиться. Слава богу, что в своё время со Стёпой этого не было сделано. Ведь помощь Стёпы в каком-либо розыгрыше Кубка Дэвиса не имеет никакого смысла, потому что у сборной Греции нет второго игрока, близкого по уровню.
— Обратил внимание, что вместе с Петросом в команде в этом году выступал Маркос Каловелонис, который несколько лет назад перешёл под российский флаг…
— Вы плохо знаете теннисистов этого возраста. Среди них очень мало разумных людей, которые могут просчитывать свои ходы хотя бы на два шага вперёд. Это бесконечное шатание.
— Каковы успехи у других ваших детей?
— Пете 17, он играет. Но потенциал, который у него есть, он не раскрыл по разным причинам. В первую очередь – из-за характера, с которым он борется. Самый большой противник – он сам. Павлику в этом июле будет 13 лет. И внешне, и по игре он очень похож на Стёпу, а ведь этому невозможно научиться. Нас радует то, что у него такая хорошая классическая игра: он тоже «одноручник». С другой стороны, у него ещё очень много заинтересованности в электронных играх. Мы с этим очень боремся и нас, конечно, это беспокоит. По ходу взросления он уделяет этому очень много внимания. Как и все дети этого поколения, он немного «попал» на это. Лизе 10 лет, она очень разносторонняя девочка. Физически развита: она занимается гимнастикой, и у неё много чего получается. Она снимает свои маленькие клипы. Как все дети, любит танцевать. Они все нас чем-то радуют, но чем-то и расстраивают. То есть мы не сумасшедшие родители, которые видят исключительно положительное. Мы замечаем всё, что можно.