Азаренко прилетит в Мадрид вместе с сыном

Бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что вместе с сыном Лео отправляется в Мадрид. Ранее организаторы турнира в столице Испании анонсировали прибытие уроженки Минска на благотворительное мероприятие Mutua Charity Manolo Santana, которое состоится 3 мая.

«Путешествие мамочки и Лео начинается. Европа, мы идём. Первая остановка — Мадрид», — написала Азаренко в своём «инстаграме».

В конце марта Виктория сообщила, что пока не знает о дальнейших планах на соревнования, так как никаких подвижек с судебными делами по опеке над сыном нет.

Организаторы турнира в Мадриде анонсировали приезд Азаренко