Кар. Плишкова: поражение от Гёргес в Кубке Федерации помогло мне

Чешка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями от завоевания титула на турнире в Штутгарте (Германия). В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Поражение от Гёргес в Кубке Федерации помогло мне, так как я сохранила мотивацию и не стала думать, что мне всё будет даваться легко. Я была готова к этой неделе в Штутгарте.

Я знаю, что если хорошо готова психологически, то физическое состояние уже не так важно. Так и получилось на этой неделе. Не думаю, что я показала свой лучший теннис, но и этого хватило для завоевания титула. Я была мотивирована и очень хотела победить", — цитирует Плишкову WTA Insider.

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