Кар. Плишкова: когда на кону автомобиль, трудности — это нормально

Чешка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями от завоевания титула на турнире в Штутгарте (Германия). В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Все наши матчи с Коко получаются похожими друг на друга. Мы всегда играем тай-брейк, а в другой партии всё решает один брейк. Мне всегда нелегко противостоять ей. Нужно быть очень хорошо готовой психологически, чтобы стараться бороться за каждое очко, несмотря на счёт. Я рада, что мне удалось победить в двух партиях. Всё решили считанные розыгрыши.

Кажется, на старте матча я всё время попадала первым мячом, но Коко была очень мотивирована. Она действовала активно и здорово провела первые геймы. В некоторых моментах я сыграла слишком медленно, а она всё делала правильно, поэтому повела с брейком.

Слава богу, мне удалось быстро вернуться в игру, достаточно легко сделав брейк. В дальнейшем так на приёме просто мне уже не было. Коко может выполнять мощные удары и проводить прекрасные геймы, а затем отдавать лёгкие очки сопернице. Я ждала своих шансов, и в итоге получила несколько.

В целом я неплохо подавала, только в концовке возникли трудности, но это нормально, когда на кону автомобиль. Проблемным был гейм при счёте 5:2. Я начала его довольно медленно и плохо подавала, допустив одну двойную ошибку. Я стала медленнее передвигаться. Может, я подумала, что она сама отдаст мне тот гейм. Однако Вандевей заиграла гораздо агрессивнее, чем раньше. В следующем гейме я не играла плохо, но она выполнила ряд отличных ударов навылет.

Эта победа очень много значит для меня, потому что я проделала большую работу. Однако не всегда после упорного труда ты сразу же получаешь вознаграждение. Я понимала, что легко мне титул не достанется, но я довольна работой, которую продела перед Кубком Федерации.

Я была готова к этой неделе, хотя сейчас ощущаю невероятную усталость. Это была прекрасная неделя со множеством сложных матчей. Но я была хорошо готова психологически, что всегда очень важно. Начало грунтового сезона получилось хорошим, но я надеюсь одержать ещё несколько побед на этом покрытии", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.