Касаткина сыграет с Паолини в первом круге турнира в Праге

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Праге. В частности, россиянка Дарья Касаткина (3) в первом круге сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (LL).

Прага. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке

Мона Бартель (Германия) — Антония Лоттнер (Германия, Q).

Дениса Аллертова (Чехия) — Патти Шнидер (Швейцария, Q).

Тамара Корпач (Германия, LL) — Осеан Доден (Франция).

Чжан Шуай (Китай, 6) — Стефани Фёгель (Швейцария, Q).

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Бернарда Пера (США).

Ясмине Паолини (Италия, LL) — Дарья Касаткина (Россия, 3/WC).