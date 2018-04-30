Касаткина сыграет с Паолини в первом круге турнира в Праге

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Праге. В частности, россиянка Дарья Касаткина (3) в первом круге сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (LL).
Прага. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Мона Бартель (Германия) — Антония Лоттнер (Германия, Q).
Дениса Аллертова (Чехия) — Патти Шнидер (Швейцария, Q).
Тамара Корпач (Германия, LL) — Осеан Доден (Франция).
Чжан Шуай (Китай, 6) — Стефани Фёгель (Швейцария, Q).
Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Бернарда Пера (США).
Ясмине Паолини (Италия, LL) — Дарья Касаткина (Россия, 3/WC).
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