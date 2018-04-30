П. Соуза одолел Симона и может сыграть с Медведевым в Эшториле

Португальский теннисист Педро Соуза (WC) одолел француза Жиля Симона в первом круге домашнего турнира категории ATP 250 в Эшториле — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).



Поединок продлился 2 часа 46 минут. Соуза 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Симона 1 эйс, 3 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.



Следующим оппонентом Соузы может стать россиянин Даниил Медведев (8), которому для этого нужно победить другого португальца — Жоау Соузу. Их поединок запланирован на вторник, 1 мая.