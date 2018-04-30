М. Лопес: пара Федерер — Надаль была бы лучшей в мире, потому что оба уникальны

Испанский теннисист Марк Лопес, специализирующийся на выступлениях в парном разряде, ответил на вопрос о том, чего могли бы добиться Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, если бы объединились в парную команду.



«Они были бы лучшими в мире, потому что оба они уникальны. Для нас, парных игроков, лучше, когда сильные одиночники почти не выступают в паре.



Как бы в целом одиночные игроки проявляли себя в паре? Мы постоянно спорим об этом в раздевалке. Думаю, кто-то был бы успешен, но не все. На парные турниры нередко заявляются одиночники, и не всегда они выигрывают. Но то, что сильные одиночные игроки выступают нечасто, помогает.



В паре меньше физическая нагрузка. К тому же, когда играешь вдвоём, иногда можно выступить плохо и победить, потому что твой напарник был хорош. В одиночке же, показывая плохую игру, обычно терпишь поражение», — приводит слова Лопеса Tennis World USA.