Гоффен: Надаля почти невозможно победить на грунте, у него нет слабых мест

Бельгиецу Давид Гоффен, уступивший испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинале турнира в Барселоне со счётом 4:6, 0:6, рассказал о том, каково играть с ним на грунте.



«Даже если какое-то время играть на одном уровне с Надалем, в итоге он окажется лучше. Нужно делать что-то другое, чтобы победить его на грунте. Это кажется почти невозможным, он очень силён, без слабых мест. Мне пришлось показывать свой лучший теннис, просто чтобы какое-то время биться с ним на равных. надо было действовать ещё быстрее, но обыграть его очень тяжело. На грунте он чувствует себя великолепно и возвращает все удары, даже если ты хорошо подаёшь. Кроме того, он не отдаёт просто так ни одно очко», — приводит слова Гоффена Tennis World USA.

Надаль победил Гоффена и сыграет с Циципасом в финале турнира в Барселоне