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Басилашвили проиграл Шарди на старте турнира в Стамбуле

Басилашвили проиграл Шарди на старте турнира в Стамбуле
Теннис / ATP

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (8) не сумел пробиться во второй круг турнира в Стамбуле, проиграв французу Жереми Шарди со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 29 минут. Николоз 1 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Шарди поспорит с победителем матча Джон Миллман (Австралия) — Душан Лайович (Сербия).

Стамбул. Мужчины. Первый круг
Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, LD) — Раду Албот (Молдавия) — 6:4, 6:4.
Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) — Геральд Мельцер (Австрия) — 6:2, 3:6, 6:1.

Стамбул 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 12:40 МСК
Николоз
Басилашвили
Жереми
Шарди
5:7 3:6
Стамбул 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 12:40 МСК
Раду
Албот
Рожериу
Дутра да Силва
4:6 4:6
Стамбул 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 12:30 МСК
Тьяго
Монтейро
Геральд
Мельцер
6:2 3:6 6:1
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