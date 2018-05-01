Басилашвили проиграл Шарди на старте турнира в Стамбуле

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (8) не сумел пробиться во второй круг турнира в Стамбуле, проиграв французу Жереми Шарди со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 29 минут. Николоз 1 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Шарди поспорит с победителем матча Джон Миллман (Австралия) — Душан Лайович (Сербия).

Стамбул. Мужчины. Первый круг

Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, LD) — Раду Албот (Молдавия) — 6:4, 6:4.

Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) — Геральд Мельцер (Австрия) — 6:2, 3:6, 6:1.