Карбальес-Баэна вышел во второй круг турнира в Эшториле

Испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна пробился во второй круг турнира в Эшториле (Португалия), в двух партиях обыграв представителя США Бьорна Фрэтэнджело со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. Роберто 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Карбальес-Баэна поспорит с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Робин Хасе (Нидерланды, 6).