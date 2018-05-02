Карреньо-Буста: турнир в Эшториле будет для меня особенным

Действующий чемпион турнира в Эшториле испанец Пабло-Карреньо Буста поделился ожиданиями от старта в Португалии.

«Конечно, этот турнир будет для меня особенным, но ещё и очень сложным. Болельщики хорошо ко мне относятся, сюда приедет много испанских фанатов, но большинство будет поддерживать португальцев», — цитирует Карреньо-Бусту Tennis World USA.

Также испанец признался, что успех на турнире в Барселоне, где он добрался до полуфинала, вселил в него уверенность. В Эшториле первым соперником Карреньо-Бусты будет аргетинец Николас Кикер.