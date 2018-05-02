На турнире в Барселоне был установлен рекорд посещаемости

На турнире серии «ATP 500» в Барселоне был установлен новый рекорд посещаемости. В общей сложности матчи турнира посетили 101 467 зрителей. В статистику вошли все матчи, включая квалификацию, сообщает пресс-служба организаторов.

Впервые на турнире побывало более 100 тыс. зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, когда 95 тыс. человек посетили матчи соревнований. Пока организаторы не публикуют финансовых данных, но в прошлом году доходы составили 45 млн евро.

Большой интерес к турниру можно связывать с сильным составом участников. В соревнованиях принимали участие четыре игрока из топ-10 рейтинга ATP: Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Григор Димитров и Давид Гоффен. Также в Барселону приехал Новак Джокович, получивший «уайлд-кард».