Стосур: подача сыграла немаловажную роль в определении результата

Австралийка Саманта Стосур поделилась эмоциями после победы над чешкой Денисой Аллертовой во втором круге турнира в Праге. Следующей соперницей уроженки Брисбена будет итальянка Камила Джорджи.



«Подача сыграла немаловажную роль в определении итогового результата. Я здорово играла на протяжении всего поединка и при этом позволила сопернице реализовать всего один брейк. Приятно, что мне удалось быстро восстановить статус-кво.



Я наблюдала за игрой Джорджи в матче первого круга со Стрыцовой. Итальянка демонстрирует отличный теннис. Местное покрытие подходит под её агрессивный стиль ведения игры. Я не сомневаюсь, что меня ждёт тяжёлая баталия», — цитирует Стосур официальный сайт тура.

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