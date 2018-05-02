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Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Рабате

Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Рабате
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WC) обеспечила себе место в четвертьфинале турнира в Рабате (Марокко). Во втором круге она обыграла румынку Александру Дулгеру (LL) со счётом 7:5, 2:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 51 минуту. Завацкая, занимающая 260-е место в рейтинге WTA, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 18. На счету Дулгеру 2 двойные ошибки и 10 упущенных брейк-пойнтов. Теннисистки обошлись без подач навылет.

За выход в полуфинал Завацкая поспорит с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувей (8).

Рабат 2018. 2-й круг
02 мая 2018 года, среда. 19:40 МСК
Александра
Дулгеру
Катарина
Завацкая
5:7 6:2 4:6
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