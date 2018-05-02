Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Рабате

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WC) обеспечила себе место в четвертьфинале турнира в Рабате (Марокко). Во втором круге она обыграла румынку Александру Дулгеру (LL) со счётом 7:5, 2:6, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 51 минуту. Завацкая, занимающая 260-е место в рейтинге WTA, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 18. На счету Дулгеру 2 двойные ошибки и 10 упущенных брейк-пойнтов. Теннисистки обошлись без подач навылет.



За выход в полуфинал Завацкая поспорит с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувей (8).

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