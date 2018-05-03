Крунич стала первой полуфиналисткой турнира в Рабате

Сербская теннисистка Александра Крунич (7) вышла в полуфинал турнира в Рабате. Её соперница по четвертьфинальному матчу — представительница Испании Паула Бадоса-Хиберт (Q) — отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:1. Продолжительность противостояния составила 37 минут.

За выход в финал соревнований в Рабате 25-летняя уроженка Москвы, занимающая 52-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей противостояния Яна Фетт (Хорватия) — Айла Томлянович (Австралия). Турнир в Рабате завершится 5 мая.