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Крунич стала первой полуфиналисткой турнира в Рабате

Крунич стала первой полуфиналисткой турнира в Рабате
Теннис / WTA

Сербская теннисистка Александра Крунич (7) вышла в полуфинал турнира в Рабате. Её соперница по четвертьфинальному матчу — представительница Испании Паула Бадоса-Хиберт (Q) — отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:1. Продолжительность противостояния составила 37 минут.

За выход в финал соревнований в Рабате 25-летняя уроженка Москвы, занимающая 52-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей противостояния Яна Фетт (Хорватия) — Айла Томлянович (Австралия). Турнир в Рабате завершится 5 мая.

Рабат 2018. 1/4 финала
03 мая 2018 года, четверг. 13:15 МСК
Александра
Крунич
Паула
Бадоса-Хиберт
6:2 1:0 Rt
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