Потапова вышла в полуфинал турнира ITF в Химках

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира ITF в Химках с призовым фондом $ 100 тыс., в двух партиях обыграв представительницу Израиля Дениз Хазанюк со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Анастасия дважды подала навылет и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс и 1 брейк.

За выход в финал Потапова поспорит с победительницей матча Моника Никулеску (Румыния, 1) — Ивана Йорович (Сербия, 8).

Химки. Женщины. Четвертьфинал

Вера Лапко (Беларусь, 2) — Юлия Глушко (Израиль) — 6:4, 7:5.

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