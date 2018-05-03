Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова подтвердила своё участие в турнире в Ноттингеме, который пройдёт с 9 по 17 июня. Ранее стало известно, что в Ноттингеме сыграют британка Йоханна Конта, австралийка Эшли Барти и японка Наоми Осака.

«Я очень рада предстоящему возвращению в Ноттингем и с нетерпением жду возможности вновь сыграть на Nature Valley Open. В прошлом году я получила большое удовольствие от города и турнира. Местные травяные корты просто великолепны. Участие в турнире станет идеальной подготовкой к Уимблдону. В прошлый раз я дошла до полуфинала. Надеюсь, в этом году смогу выступить ещё лучше», — цитирует Рыбарикову официальный сайт тура.

В Ноттингеме также сыграют действующая чемпионка Донна Векич, британка Хитер Уотсон и пуэрториканка Моника Пуиг.