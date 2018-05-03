Дьяченко разгромила Стоянович в четвертьфинале турнира ITF в Химках

Российская теннисистка Виталия Дьяченко (5) вышла в полуфинал турнира ITF в Химках с призовым фондом $ 100 тыс., в двух партиях обыграв представительницу Сербии Нину Стоянович со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. Виталия трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса и 1 брейк.



За выход в финал Дьяченко поспорит с представительницей Беларуси Верой Лапко, посеянной на турнире под вторым номером.

Потапова вышла в полуфинал турнира ITF в Химках