Квитова победила Чжан Шуай в полуфинале турнира в Праге, выиграв второй сет 6:0

Чешская теннисистка Петра Квитова (2) вышла в финал турнира в Праге, в двух сетах обыграв представительницу Китая Чжан Шуай (6) со счётом 7:6 (8:6), 6:0. Поединок продолжался 1 час 18 минут. Петра 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.



В финале турнира в столице Чехии Квитова сыграет с победительницей противостояния Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 7) — Камила Джорджи (Италия). Соревнования завершатся 5 мая.