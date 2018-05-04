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Квитова победила Чжан Шуай в полуфинале турнира в Праге, выиграв второй сет 6:0

Квитова победила Чжан Шуай в полуфинале турнира в Праге, выиграв второй сет 6:0
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова (2) вышла в финал турнира в Праге, в двух сетах обыграв представительницу Китая Чжан Шуай (6) со счётом 7:6 (8:6), 6:0. Поединок продолжался 1 час 18 минут. Петра 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

В финале турнира в столице Чехии Квитова сыграет с победительницей противостояния Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 7) — Камила Джорджи (Италия). Соревнования завершатся 5 мая.

Прага 2018. 1/2 финала
04 мая 2018 года, пятница. 12:05 МСК
Чжан
Шуай
Петра
Квитова
6:7 0:6
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